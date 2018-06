Köln (dpa) - Der bei einem Ausgang in Köln entkommene Straftäter ist weiter auf der Flucht. Noch immer werde nach dem unter anderem wegen Vergewaltigung verurteilten Mann gefahndet, sagte ein Polizeisprecher. Der 58-Jährige war nach Informationen des nordrhein-westfälischen Justizministeriums seinen Aufpassern in einer Gaststätte bei einem Toilettengang entwischt. Der Flüchtige war im Oktober 1991 zunächst für neun Jahre ins Gefängnis gekommen. Anschließend kam er in die Sicherheitsverwahrung, weil das Gericht ihn als besonders gefährlich eingeschätzt hatte.

