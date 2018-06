Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Jena Malone (31, "Die Tribute von Panem") erwartet ihr erstes Kind. Ein Foto, das sie am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram veröffentlichte, zeigt sie mit deutlich sichtbarem Bauch.

Dazu schrieb sie: "Ich stehe mit zwei Füßen fest auf dem Boden und mein Herz schwillt an in einem Meer von Liebe, so möchte ich meine neue Kontur teilen, die ich annehme, um den größtmöglichen Traum zu halten." Ihren Post versah sie mit den Hashtags "babybump" (Babybauch) und "newparents" (neue Eltern).

Ihren Freund Ethan DeLorenzo, der das Foto aufgenommen habe, bezeichnete sie als "gutherzigen Babyvater". Dieser veröffentlichte auf Instagram ein weiteres Foto von Malone, das sie zeigt, wie sie ihren Babybauch hält, während sie sich an einen Baum lehnt. Malone hat in den "Panem"-Filmen die Rolle der Johanna Mason gespielt.

