Mexiko-Stadt (AFP) Der mexikanische Strafvollzug lässt die Gefängnisnahrung für den am 8. Januar gefassten Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán von einem Hund vorkosten. So solle verhindert werden, dass Guzmán im Hochsicherheitsgefängnis in Altiplano "vergiftet werden könnte", sagte der Leiter des Justizvollzugs, Eduardo Guerrero, am Mittwoch (Ortszeit) dem Sender Radio Formula.

