L'Equipe: Guardiola soll sich mit ManUnited-Führung getroffen haben

Paris (dpa) - Bei den Spekulationen um die Zukunft von Bayern-Trainer Pep Guardiola soll nun auch der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United eine Rolle spielen. Wie die französische Sporttageszeitung "L'Equipe" berichtet, habe sich der Starcoach in der vergangenen Woche mit den Verantwortlichen der Red Devils in Paris getroffen haben. Demnach soll das Treffen im Hotel Bristol stattgefunden haben.

Frankreich deklassiert Weißrussland - Kroatien gewinnt auch

Krakau (dpa) - Titelverteidiger Frankreich ist mit einem Kantersieg in die Hauptrunde der Handball-EM in Polen gestartet. Der Welt- und Europameister deklassierte am Donnerstag in Krakau Weißrussland mit 34:23 (20:5). Wie Frankreich hat auch Kroatien die ersten beiden Hauptrundenpunkte eingefahren und damit zu Gastgeber Polen und Norwegen aufgeschlossen. Der Olympia-Dritte bezwang Mazedonien mit 34:24 (17:13).

Neureuther angeschlagen vor Slalom in Kitzbühel: "Doofer Zeitpunkt"

Kitzbühel (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther geht gesundheitlich angeschlagen in den Slalom bei den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. "Ich bin krank und habe mich noch nicht vorbereiten können", berichtete Neureuther am Donnerstag in Kitzbühel mit kratziger Stimme und verschnupfter Nase. "Das ist jetzt ein doofer Zeitpunkt, um krank zu werden, weil jetzt mit Kitzbühel und Schladming und danach Garmisch wichtige Rennen anstehen." Der Slalom steht für Sonntag im Programm. Zuvor geht es für die Speedfahrer am Freitag im Super-G und der Kombination und am Samstag in der Abfahrt um Weltcup-Punkte.

Nächste Pleite für VfB Friedrichshafen in Volleyball-Königsklasse

Ankara (dpa) - Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in der Champions League die nächste Niederlage kassiert. Der deutsche Rekordmeister verlor am Donnerstagabend beim türkischen Spitzenclub Ziraat Bankasi mit 1:3 (23:25, 25:22, 21:25, 23:25). Für den VfB, dessen Aus in der Königsklasse bereits besiegelt ist, war es die vierte Pleite in der Gruppe B. Damit sanken auch die ohnehin geringen Chancen, sich über den dritten Platz in der Vierergruppe noch für den CEV-Cup zu qualifizieren. Friedrichshafen bleibt Gruppenletzter.