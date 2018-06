Oslo (AFP) Ein Autobesitzer aus dem Süden Norwegens hat den Diebstahl seines Wagens bei winterlichen Temperaturen auf recht ungewöhnliche Weise verhindert. Als der 25-Jährige in der Nacht hörte, wie sein Auto angelassen wurde, stürmte der junge Mann in Unterwäsche aus der Wohnung, griff nach der Autotür und schaffte es, sich auf das Dach des losfahrenden Wagens zu schwingen, wie die örtlichen Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei berichteten.

