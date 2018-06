Frankfurt/Main (dpa) - Ein mutmaßlicher Islamist aus Oberursel steht von heute an in Frankfurt/Main vor Gericht. Der Mann soll einen Terroranschlag auf ein Radrennen geplant haben. Der Deutsche mit türkischen Wurzeln ist deshalb wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt. Die Staatsschutzkammer soll unter anderem klären, ob es Halil D. auf das traditionelle Radrennen durch den Taunus am 1. Mai abgesehen hatte. Dieses war kurz vor dem Start vorsichtshalber abgesagt worden.

