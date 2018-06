London (dpa) - Mehr als neun Jahre nach dem Giftmord an Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko legt ein Richter heute die Ergebnisse einer gerichtlichen Untersuchung vor. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie deutlich der Richter die russische Regierung als Drahtzieher des Mordes in London benennt. Litwinenko, ein früherer Agent, war im November 2006 an einer Vergiftung mit radioaktivem Polonium 210 gestorben. Strafrechtliche Konsequenzen hat der erwartete Bericht keine.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.