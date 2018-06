Berlin (SID) - Box-Weltmeister Arthur Abraham verteidigt seinen WBO-Titel im Supermittelgewicht am 9. April in Las Vegas gegen den bislang ungeschlagenen Mexikaner Gilberto Ramirez. "Ich liebe es, in meiner Heimat Deutschland zu boxen. Doch das Angebot, in Las Vegas auf der größten Bühne der Welt anzutreten, konnten weder mein Promoter noch ich unmöglich ablehnen", sagte Abraham, der als erster deutscher Boxer einen WM-Kampf im "Box-Mekka" gewinnen will: "Es ist der Traum eines jeden Profiboxers, einmal seinen Namen in Neonlettern auf dem Las Vegas Strip zu sehen."

Die Bilanz seines Gegners ist allerdings beeindruckend. In 33 Kämpfen gab es 33 Siege, 24 Mal gelang Ramirez ein Knockout. "Das ist die vielleicht größte Herausforderung seiner Karriere. Arthur kann zu einem deutschen Box-Helden werden", sagte Trainer Ulli Wegner. Zuletzt verteidigte Abraham im November 2015 in Hannover seinen Gürtel gegen den Martin Murray durch einen Punktsieg erfolgreich.