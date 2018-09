Minsk (SID) - Mit einem jungen Team und ohne großen Druck startet die Hockey-Nationalmannschaft der Frauen am Freitag in die Hallen-EM in Minsk. "Unser Anspruch ist, in jedem Spiel das Maximum zu geben, um am Ende im Halbfinale zu stehen", sagte Trainer Aditya Pasarakonda: "Dann ist in den K.o.-Spielen ohnehin alles möglich."

In den Gruppe trifft Deutschland am Freitag zunächst um 11.30 Uhr auf Gastgeber Weißrussland und um 16.30 Uhr auf Österreich. Am Samstag um 9.20 Uhr wartet dann ein Duell mit der Ukraine.