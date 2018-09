Singapur (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben im fünften Spiel ihrer vorolympischen Testserie in Singapur die erste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders musste sich am Donnerstag Vizeweltmeister Australien mit 1:3 (1:2) geschlagen geben. Den Abschluss der Testreihe bildet am Freitag (12.00 Uhr) die Partie gegen Olympiasieger und Weltmeister Niederlande.

Den einzigen Treffer für die deutsche Mannschaft gegen Australien erzielte Marie Mävers zum zwischenzeitlichen 1:1. Bundestrainer Jamilon Mülders war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: "Ein spannendes Spiel mit einem verdienten Sieg für Australien, weil wir im eigenen Kreis und im Mittelfeld zu naiv verteidigt haben." Dafür habe der Sturm eine sehr gute Entwicklung gezeigt, man "müsse nur noch an der finalen Konsequenz im Abschluss arbeiten".

In den Spielen zuvor hatte es ein 7:2 und ein 2:2 gegen Südkorea sowie ein 1:1 gegen Australien und ein 0:0 gegen die Niederländerinnen gegeben.