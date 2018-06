Washington (dpa) - Die USA sind immer wieder gut für neue Trends, auch in puncto Essen. Im Jahr 2016 scheint Seetang an Beliebtheit zu gewinnen. Die sattgrünen Meerespflanzen sollen den Grünkohltrend ablösen, der seit Jahren einen harmlosen Cesar's Salad zu einer, nun ja, ungewöhnlichen Geschmackserfahrung machen kann.

Ein Revival erlebt derzeit die aus Brasilien stammende, vitaminstrotzende Acai-Beere. Surfer entdeckten sie und brachten sie schon vor Jahren an die US-Westküste - jetzt ist sie wieder in aller Munde, vor allem bei denjenigen, die an die Versprechungen von "Super-Früchten" glauben.

In den USA sind außerdem gerade fermentierte Lebensmittel gefragt: Egal ob nun eingelegte Mixed Pickles oder koreanisches Kimchi, eine auf Milchsäuregärung basierende Zubereitungsart für Gemüse. Selbst Sauerkraut wird da sexy.