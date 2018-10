Melbourne (dpa) - Sabine Lisicki ist bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Berlinerin verlor in Melbourne gegen Denisa Allertova aus Tschechien mit 3:6, 6:2, 4:6. Die lange verletzte Lisicki musste sich nach 2:02 Stunden geschlagen geben. Für die Fed-Cup-Spielerin war es der erste Auftritt bei einem wichtigen Tennis-Turnier seit den US Open im Herbst vergangenen Jahres.

