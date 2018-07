London (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat laut einem britischen Untersuchungsbericht "wahrscheinlich" die Ermordung des früheren russischen Agenten Alexander Litvinenko vor zehn Jahren in London "gebilligt". Die Operation des russischen Geheimdienstes FSB zur Vergiftung Litvinenkos sei "wahrscheinlich" vom damaligen FSB-Chef Nikokai Patruschew und von Präsident Putin gebilligt worden, sagte Richter Robert Owen bei der Vorstellung des Untersuchungsberichtes am Donnerstag in London.

