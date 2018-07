Stuttgart (dpa) - Der bundesweit erste Feinstaubalarm in Stuttgart soll am Wochenende ein Ende haben. In der Nacht zum Samstag, um Mitternacht, werde der Alarm aufgehoben, teilte die Stadt mit. Der Grund ist, dass sich das Wetter grundlegend ändert. Stuttgart hatte am Montag als erste Stadt bundesweit Feinstaubalarm ausgerufen. Einwohner und Pendler wurden aufgerufen, freiwillig auf das Auto verzichten. Laut baden-württembergischen Verkehrsministerium sind etwa drei Prozent weniger Autos gezählt worden, die in die Stadt ein- und ausfuhren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.