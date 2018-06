Washington (AFP) Angesichts der Oscar-Nominierungen von ausschließlich weißen Schauspielern bleibt nun auch Hollywood-Star Will Smith der Filmpreisgala fern. Der afroamerikanische Schauspieler sagte am Donnerstag dem US-Sender ABC, dass er sich der Entscheidung seiner Frau Jada Pinkett Smith anschließe, die Oscar-Verleihung am 28. Februar zu boykottieren. Auch der schwarze Regisseur Spike Lee hatte angekündigt, die Oscars dieses Jahr zu meiden.

