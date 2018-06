Washington (AFP) Die USA haben zwei weitere Insassen des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo freigelassen. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag mit, dass sich Bosnien und Montenegro zur Aufnahme je eines Häftlings bereit erklärt hätten. Der Ägypter Tarik Mahmud Ahmed al-Sawah und der Jemenit Abd al-Asis Abduh Abdallah Ali al-Suwaidi seien in die Balkanländer überstellt worden. Damit sitzen noch 91 Männer in Guantanamo ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.