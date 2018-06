Frankfurt/Main (SID) - Die Frankfurt Skyliners treffen am Sonntag (17.00 Uhr) in der Qualifikationsrunde für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) auf Titelverteidiger EWE Baskets Oldenburg. Trainer Gordon Herbert will den Gegner entthronen, rechnet aber mit einer schwierigen Aufgabe: "Oldenburg spielt starken Basketball. Sie gehören zu den Top-Teams in der Liga und können jeden schlagen."

Oldenburg hatte im April als Gastgeber den Pokal geholt. Diesmal findet die Finalrunde in München (20./21. Februar) statt, der FC Bayern ist deshalb gesetzt. Die übrigen Teilnehmer werden in den Begegnungen Alba Berlin - s.Oliver Baskets Würzburg (Samstag, 18.30) und MHP Riesen Ludwigsburg - Brose Baskets Bamberg (Sonntag/17.00/alle telekombasketball.de) ermittelt.

Herbert hat keine besondere Vorbereitung für das K.o.-Spiel geplant. "Natürlich ist uns bewusst, dass der Wettbewerb bei einer Niederlage beendet ist und wir bei einem Sieg ins Top Four einziehen. Dennoch wollen wir dieses Spiel genauso angehen, wie jedes andere auch, egal in welchem Wettbewerb dies ist", sagte der Kanadier.