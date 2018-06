New York (SID) - Dirk Nowitzki gehört auch in dieser Saison beim Allstar-Game der Basketball-Profiliga NBA nicht zur Startformation. Der 37-Jährige von den Dallas Mavericks landete bei der Fan-Wahl für das Showspiel am 14. Februar im kanadischen Toronto mit 173.317 Stimmen auf dem 40. Platz. Nowitzki muss nun hoffen, wie in der Vergangenheit von den NBA-Trainern als Bankspieler nominiert zu werden.

Nowitzki ist 13-maliger Allstar, nur 2010 war der Würzburger wegen des Ausfalls von Kobe Bryant in die Starting Five nachgerückt. Diesmal ist der Superstar von den Los Angeles Lakers dabei, Bryant bekam 1.891.614 Stimmen und damit die meisten. Der fünfmalige Champion läuft zum letzten Mal für den Westen gegen den Osten auf, Bryant (37) hört nach dieser Saison auf.

Hinter Bryant kamen Stephen Curry von Meister Golden State Warriors (1.604.325) und LeBron James von Vizemeister Cleveland Cavaliers (1.089.206) auf die Plätze zwei und drei.

Western Allstars: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant, Russell Westbrook (beide Oklahoma City Thunder), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)

Eastern ALlstars: Carmelo Anthony (New York Knicks), Paul George (Indiana Pacers), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Dwyane Wade (Miami Heat)