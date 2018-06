Ouagadougou (AFP) Regierungsfeindliche Soldaten haben in Burkina Faso ein Waffen- und Munitionsdepot der Armee überfallen. Nach Armeeangaben beteiligten sich an dem Angriff am frühen Freitagmorgen rund 20 ehemalige Mitglieder der Leibgarde des 2014 gestürzten Präsidenten Blaise Compaoré. Sie fesselten demnach mehrere Bewacher des 20 Kilometer westlich von Ouagadougou gelegenen Depots und raubten unbehelligt Waffen und Munition.

