Peking (AFP) Die Zahl der Internetnutzer ist in China im vergangenen Jahr auf fast 700 Millionen angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sie sich um 39,5 Millionen auf 688 Millionen, wie das staatliche chinesische Internet-Informationszentrum am Freitag mitteilte. Damit war in den vergangenen sechs Monaten mehr als die Hälfte der chinesischen Bevölkerung mindestens einmal online.

