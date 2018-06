Paris (AFP) Vor dem Hintergrund der Kritik an der jüngsten Schulreform in Frankreich hat die Bildungsministerin des Landes eine Stärkung des Deutschunterrichts angekündigt. Ab dem Beginn des neuen Schuljahres 2016 werde in tausend zusätzlichen Grundschulen Deutsch unterrichtet, sagte Najat Vallaud-Belkacem am Freitag in Paris. Damit steige die Zahl auf 3800 Schulen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.