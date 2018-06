Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa und die Gewerkschaft der Flugbegleiter haben sich auf eine Lohnerhöhung geeinigt. Auch im Streit um die Altersversorgung sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden, es gebe aber noch strittige Details, teilte die Lufthansa am Freitag in Frankfurt am Main mit. Weitere strittige Punkte sollen in einer Schlichtung geklärt werden, die bis zum 30. Juni läuft. Bis dahin sind Streiks ausgeschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.