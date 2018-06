Hamburg (dpa) - Die Fußball-Bundesliga startet heute in die Rückrunde. Und es ist auch der Auftakt für die Bundesliga-Abschiedstournee von Pep Guardiola. Mit dem FC Bayern München wird er am Abend in Hamburg erwartet. Gegen den HSV hat der Tabellenführer keins der letzten zwölf Punktspiele verloren. Star-Trainer Guardiola, der die Bayern am Saisonende verlässt, muss diesmal allerdings auf Franck Ribéry, Mario Götze, Rafinha, Juan Bernat und Medhi Benatia verzichten.

