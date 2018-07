Arosa (SID) - Borussia Mönchengladbachs Torwart-Ikone Jörg Stiel hat den heutigen Manager Max Eberl in den allerhöchsten Tönen gelobt. "Ich habe 2009 bis 2010 nochmal in Gladbach gearbeitet, das war eine sehr schwere Zeit mit Michael Frontzeck. Damals habe ich zu Max gesagt: Wenn Du das überlebst, wirst Du ein ganz Großer. Er hat es überlebt und jetzt ist er einer der Größten", sagte Stiel bei der von ihm mitorganisierten Schneefußball-WM in Arosa dem SID.

Eberl sei "extrem strukturiert und macht sehr vieles sehr bewusst", sagte der 47 Jahre alte Schweizer Stiel, der in seiner Zeit von 2001 bis 2004 Publikumsliebling bei der Borussia war.

Als schade empfindet er dagegen den Rücktritt seines Landsmanns Lucien Favre nach fünf Spieltagen dieser Saison, "vor allem, weil er nach vielen erfolgreichen Jahren mit einigen Misstönen begleitet war. Aber er hat eine Basis gelegt, von der auch André Schubert profitiert. Man vergisst nicht, was er geleistet hat, aber Fußball ist Heute und nicht Gestern."