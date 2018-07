Belek (SID) - Stürmertalent Donis Avdijaj vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist erneut verletzt. Der bis zum Sommer an Sturm Graz ausgeliehene 19-Jährige musste das Trainingslager des österreichischen Erstligisten in Belek (Türkei) verlassen. Avdijaj hatte am Donnerstag aufgrund von Oberschenkelproblemen die Trainingseinheit abbrechen müssen. Bereits am Freitag flog er vorzeitig heim.

Avdijaj, der auf Schalke noch einen Vertrag bis 2019 mit einer Ausstiegsklausel und einer festgeschriebenen Ablösesumme von angeblich knapp 50 Millionen Euro besitzt, musste bereits vor der Winterpause wegen muskulärer Probleme wochenlang pausieren. Die Königsblauen hatten im Winter auf eine vertraglich mögliche vorzeitige Rückholaktion des Deutsch-Albaners verzichtet.