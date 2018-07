Mainz (SID) - Der von Borussia Dortmund umworbene Mainzer Yunus Malli hat die Anfragen von gleich mehreren Klubs bestätigt. "Ich bin mit meinem Berater in Kontakt, es gibt mehrere Interessenten, sowohl für den Sommer als auch für jetzt gleich", sagte der türkische Fußball-Nationalspieler der Bild-Zeitung: "Ich sehe das alles sehr locker."

Christian Heidel, Manager des FSV Mainz 05, habe ihm aber erklärt, "dass ich zur Zeit keine Freigabe erhalte", sagte Malli: "Das akzeptiere ich, von daher konzentriere ich mich jetzt ganz aufs Spiel in Ingolstadt (am Samstag/15.30 Sky, d. Red.). Was nächste Woche passiert, lasse ich einfach auf mich zukommen."

Angreifer Malli (23), mit acht Ligatreffern erfolgreichster Mainzer, besitzt bei den Rheinhessen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Der Kontrakt soll allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten, durch die Malli den Verein im Sommer für rund neun Millionen Euro verlassen dürfte. "Wir haben ihm derzeit keine Freigabe erteilt, er wird ganz normal für Mainz spielen", sagte Heidel: "Aber das Transferfenster ist noch ein bisschen offen, warten wir mal ab."

Ein Transfer noch im Winter könnte die Mainzer Kassen jedenfalls füllen, er muss allerdings auch in die Planung der Verantwortlichen passen. "Geld, Zeitpunkt, Auswirkungen: Alles haben wir bei den Verhandlungen abzuwägen", sagte Heidel.