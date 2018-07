Barcelona (SID) - Der Vater von Brasiliens Fußballstar Neymar hat Gerüchte über einen möglichen Weggang seines Sohnes vom Champions-League-Sieger FC Barcelona zurückgewiesen und den Wunsch nach einer Vertragsverlängerung betont. "Er hat einen Vertrag bis 2019 und ist hier glücklich. Das Ziel ist es, am Ende der laufenden Saison den Vertrag zu verlängern", sagte Neymar senior der katalanischen Sporttageszeitung Mundo Deportivo. Neymar jr. war in der Vergangenheit mit fast allen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden.

Ebenfalls dementierte Neymar senior ein Treffen mit Vertretern des Erzrivalen Real Madrid am Rande der Wahl zum Weltfußballer des Jahres vor knapp zwei Wochen in Zürich. "Das ist eine Erfindung", sagte er. Neymar jr. war dort hinter seinem Vereinskollegen Lionel Messi und dem Portugiesen Cristiano Ronaldo auf Platz drei gewählt worden.