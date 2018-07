Athen (AFP) Beim Untergang von zwei Flüchtlingsbooten in der Ägäis sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, darunter sechs Kinder. In der Nacht zu Freitag fuhr ein aus der Türkei kommendes erstes Boot auf einen Felsen zwischen den Inseln Farmakonisi und Kalolimnos auf, wie die griechische Hafenpolizei mitteilte. Knapp 50 Überlebende hätten sich an die Küste von Farmakonisi retten können.

