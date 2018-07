Breslau (SID) - Die deutschen Handballer sind bei der EM in Polen mit einem souveränen Sieg in die Hauptrunde gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson bezwang den Olympia-Vierten Ungarn in Breslau überraschend deutlich mit 29:19 (17:9) und wahrte damit ihre Halbfinalchance. Mit 4:2 Punkten liegt der WM-Siebte in der Gruppe II als Dritter weiter hinter Dänemark und Spanien (beide 4:0). Die ersten beiden Teams erreichen die Vorschlussrunde.

Bester Werfer der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen Ungarn war Fabian Wiede mit sechs Toren. Nächster Gegner des deutschen Teams ist am Sonntag Russland, zum Abschluss der Hauptrunde geht es am Mittwoch (beide 18.15 Uhr/ARD) gegen Vize-Europameister Dänemark.

"Wille, Disziplin, Energie - das haben die Jungs alles gezeigt. Das war eine grandiose Leistung. Wir wachsen von Spiel zu Spiel", sagte Sigurdsson nach dem dritthöchsten Sieg der deutschen EM-Geschichte im ZDF.

Der erneut überragende Torhüter Andreas Wolff dachte schon an das große Ziel: "Im Hinterkopf ist immer dieser Traum, Europameister zu werden." Der Keeper lobte seine Mitspieler: "Der Trainer hat vorher gesagt, dass die Ungarn uns liegen. Sie haben eine physisch starke Mannschaft, aber wir sind in den Beinen schneller. Das haben wir heute in der Abwehr gesehen, so haben wir sie dominiert."

Sigurdsson brachte alle 16 Spieler aufs Feld, um die Belastung zu verteilen und für den weiteren Turnierverlauf wertvolle Kräfte zu sparen. Ein gutes Omen: Als die DHB-Auswahl vor zwölf Jahren ihren bisher einzigen EM-Titel holte, gab es es zuvor in der Hauptrunde einen Erfolg gegen Ungarn.