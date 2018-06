Berlin (dpa) - Die Mediennutzung verändert sich, davon profitieren derzeit die Anbieter von Video on Demand.

In diesem Jahr werde der Umsatz mit Videos auf Abruf im Vergleich zu 2015 um knapp ein Viertel auf 717 Millionen Euro steigen, schätzt der Branchenverband Bitkom auf Basis von Zahlen des Marktforschungsinstituts IHS.

Demnach werden Anbieter von kostenfreien und werbefinanzierten Angeboten voraussichtlich 316 Millionen Euro Umsatz erzielen, bei kostenpflichtigen Streaming-Anbietern erwarten die Marktforscher Umsätze in Höhe von 401 Millionen Euro. Mehr als drei Viertel der Internetnutzer über 14 Jahren schauen sich inzwischen Videos per Streaming an.

Pressemitteilung des Bitkom