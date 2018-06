Rom (AFP) Die Seite im Internet war täuschend echt, die Preise hoch wie in den Mailänder Boutiquen - doch die aus Hongkong gelieferten Kleider und Schuhe waren in China gefälscht. Nach Beschwerden betrogener Kunden wurde die italienische Verbraucherschutzorganisation Coldiretti aktiv und alarmierte die Polizei. Diese teilte am Freitag im norditalienischen Pordenone mit, sie sei den Betrügern auf der Spur.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.