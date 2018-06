Tunis (dpa) - Nach den bislang schlimmsten sozialen Unruhen seit Beginn der arabischen Aufstände vor fünf Jahren hat Tunesien eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie gilt für alle Regionen des Landes. In der Nacht zuvor hatten sich die gewaltsamen Proteste auf mehrere Städte des nordafrikanischen Landes ausgedehnt. Demonstranten griffen Posten der Polizei an und setzten deren Autos in Brand. Die Proteste richten sich gegen die schlechte wirtschaftliche Lage. In Tunesien hatten die als "Arabischer Frühling" bekanntgewordenen Aufstände begonnen, die sich auf viele Länder der arabischen Welt ausdehnten.

