Recklinghausen (dpa) - Die Polizei sucht bei Razzien in Flüchtlingsunterkünften in Recklinghausen nach illegalen Flüchtlingen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass Beamte Personalien und Papiere der Flüchtlinge überprüften. Wie viele Beamte im Einsatz sind, wollte er nicht sagen. Details und Ergebnisse der Razzia sollen im Laufe des Tages mitgeteilt werden. Recklinghausen war jüngst in die Schlagzeilen geraten, weil der bei einem Angriff auf Pariser Polizisten erschossene mutmaßliche Islamist bis kurz davor in einem Asylbewerberheim in der NRW-Stadt gewohnt hatte.

