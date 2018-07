Mountain View (dpa) - So schnell war noch niemand: Der britische Superstar Adele (27) hat mit dem Nummer-Eins-Hit "Hello" innerhalb von drei Monaten die Marke von einer Milliarde Klicks auf YouTube geknackt.

Die Sängerin hat nach Angaben der Videoplattform 87 Tage dafür gebraucht, der bisherige Rekordhalter Psy (38) 158 Tage. Das Musikvideo "Gangnam Style" des südkoreanischen Rappers aus dem Jahr 2012 bleibt aber mit über 2,5 Milliarden Klicks der unangefochtene Spitzenreiter der erfolgreichsten YouTube-Clips.

Nach Angaben des US-Unternehmens gibt es momentan 17 Videos, die mehr als eine Milliarde Mal angeklickt wurden, darunter "Sugar" von Maroon 5, Major Lazers "Lean On" und "Baby" von Justin Bieber. Demnächst könnten Shakira ("Waka Waka"), Ed Sheeran ("Thinking Out Loud") und Ellie Goulding ("Love Me Like You Do") dazukommen.

