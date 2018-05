Berlin (dpa) - Countrysänger Gunter Gabriel (73) ist wegen eines Schwächeanfalls nach seinem Ausscheiden aus dem RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in ein australisches Krankenhaus eingeliefert worden.

Gabriel fühle sich nicht wohl, teilte ein RTL-Sprecher am Freitag mit. "Das Ärzte-Team, für das die Gesundheit der Teilnehmer der RTL-Dschungelshow oberste Priorität hat und das die Dschungelstars auch nach Auszug aus dem Camp intensiv betreut, hat sich auch aufgrund von Gunters Vorgeschichte dazu entschlossen, ihn im Krankenhaus durchchecken zu lassen. Diese Untersuchungen laufen derzeit, Ergebnisse sind noch nicht bekannt."

Gabriel hatten nach seinem Einzug ins Camp am Freitag vor einer Woche zunehmend die hohen Temperaturen zu schaffen gemacht - deswegen entschloss er sich bereits am Dienstag, die Show zu verlassen. Er blieb jedoch in Australien.

RTL auf Twitter