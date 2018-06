Berlin (dpa) - Die Grünen fordern von Kanzlerin Angela Merkel, bei den Gesprächen mit der türkischen Regierung Menschenrechtsverletzungen in dem Land offen anzusprechen. Davor könne man nicht die Augen verschließen, nur weil man die Türkei zur Bewältigung der Flüchtlingskrise brauche, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Freitag "Spiegel Online". Am Mittag kommen in Berlin die deutsche und die türkische Regierung zu ihren ersten Konsultationen zusammen. Bei den Gesprächen stehen der Anti-Terror-Kampf und die Flüchtlingspolitik im Vordergrund.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.