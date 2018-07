Den Haag (AFP) Der niederländische Elektronikkonzern Philips hat den geplanten Verkauf seiner Lampensparte Lumileds an eine Investorengruppe abgeblasen. Der Ausschuss für ausländische Investitionen in den USA habe seine Zustimmung zu der Transaktion verweigert, teilte Philips am Freitag mit. Philips werde sich jetzt nach einem anderen Käufer für das Geschäft mit LED-Leuchten und Leuchten für Autos umschauen.

