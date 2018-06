München (dpa) - Im NSU-Prozess hat die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe ein zweites Mal ausgesagt. Sie sprach jedoch nicht selbst, sondern ließ einen ihrer Anwälte reden. In den Antworten heißt es erneut, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hätten die zehn Morde an Migranten und einer Polizistin, die der rechtsextremen Terrorzelle NSU zur Last gelegt werden, ohne Zschäpes Wissen und ohne ihre Zustimmung verübt. Zschäpe nannte die Namen weiterer Helfer, die das Trio etwa bei sich versteckten oder ein Konto eröffneten.

