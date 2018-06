Madrid (AFP) Die spanische Links-Partei Podemos will ein Regierungsbündnis mit Sozialisten und Grünen schmieden und so die Konservativen von der Macht fernhalten. Das kündigte Podemos-Chef Pablo Iglesias nach einem Treffen mit Spaniens König Felipe VI. am Freitag in Madrid an. Als Bedingung an die Sozialisten reklamierte er für sich den Posten des Vize-Regierungschefs sowie "bedeutende" Ministerien.

