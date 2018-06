Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will einem Medienbericht zufolge in der kommenden Woche Vorschläge für neue Regeln gegen Steuervermeidungspraktiken von Unternehmen vorstellen. So solle es Firmen etwa durch eine "Exit-Steuer" erschwert werden, Betriebsteile in ein Land mit niedrigen Steuersätzen zu verlagern. Das berichtet das "Handelsblatt". Außerdem soll es demnach künftig nicht mehr so einfach sein wie bisher, mit Zinszahlungen an Töchter in Niedrigsteuerländern den steuerpflichtigen Gewinn zu drücken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.