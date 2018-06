New York (AFP) Das Erfolgs-Musical "Cats" kehrt nach 16 Jahren wieder an den Broadway zurück. Premiere sei am 2. August im Neil-Simon-Theater, teilten die Produzenten am Donnerstag in New York mit. Das Werk des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber war 1981 in London erstmals aufgeführt worden. In New York startete es im Oktober 1982 und lief dort 18 Jahre mit 7485 Vorstellungen - lange Zeit ein Rekord in der Geschichte des Broadways.

