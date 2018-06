Washington (AFP) Im südlichen US-Bundesstaat Alabama ist erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder eine Hinrichtung vollzogen worden. Der wegen Mordes verurteilte Christopher Eugene Brooks wurde mit einer Giftspritze getötet, wie die örtliche Strafvollzugsbehörde mitteilte. Nach Angaben der Gefängnisleitung in der Stadt Atmore war in dem Bundesstaat zuletzt im Juli 2013 ein Todeskandidat hingerichtet worden. Landesweit war es die dritte Exekution in diesem Jahr.

