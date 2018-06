Los Angeles (AFP) Wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs zahlreicher schwarzer Frauen ist in den USA ein ehemaliger Polizist zu 263 Jahren Haft verurteilt worden. Daniel Holtzclaw wurde am Donnerstag in 18 von 36 Anklagepunkten schuldig gesprochen, wie die Justizbehörden im südlichen Bundesstaat Oklahoma mitteilten. Der ehemalige Polizist hatte die Taten in Oklahoma City begangen. Sein Anwalt bezeichnete die Entscheidung laut Medienberichten als nicht überraschend.

