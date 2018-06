Washington (AFP) Die USA haben fünf russischen Honorarkonsuln die Akkreditierung entzogen und damit die Regierung in Moskau verärgert. Grund für den Schritt seien Schikanen gegen US-Vertreter in Russland, erklärte das US-Außenministerium am Freitag. "Wir sind bereit, weitere angemessene Maßnahmen zu ergreifen, wenn es zusätzliche Versuche gibt, unsere diplomatischen und konsularischen Aktivitäten in Russland zu behindern", hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.