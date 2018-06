Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis-Regen in weiten Teilen des Landes. Er setze von Westen her ein, hieß es am Abend. Betroffen sind dem DWD zufolge Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein. Die Meteorologen warnen vor Behinderungen auf der Straße und im Schienenverkehr. Die Niederschläge sollen in der zweiten Nachthälfte das östliche Deutschland erreichen.

