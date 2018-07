Kitzbühel (SID) - Ski-Olympiasieger Bill Johnson ist tot. Der Goldmedaillengewinner in der Abfahrt von 1984 in Sarajevo verstarb nach Angaben der Tageszeitung The Oregonian am Donnerstag im Alter von 55 Jahren. Johnson hatte im Jahr 2010 einen massiven Schlaganfall erlitten und seitdem in einem Pflegeheim in Gresham im US-Bundesstaat Oregon gelebt. Sein Triumph vor 32 Jahren war der erste eines amerikanischen Skirennläufers bei Olympia.