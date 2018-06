Berlin (AFP) Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat sich für ein "Bündnis für Arbeit" in Ländern des Nahen Ostens ausgesprochen. "Wir wollen 500.000 Arbeitsplätze für Flüchtlinge in Jordanien, dem Libanon und der Türkei schaffen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag. Dies werde die Bundesregierung bei der internationalen Syrien-Konferenz am 4. Februar in London vorschlagen.

