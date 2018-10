Köln (AFP) Der bei einem Freigang in Köln entflohene Sexualstraftäter Peter B. ist wieder in Haft. Nach Polizeiangaben wurde der 58-Jährige am Samstag nach einem Hinweis im nahe gelegenen Brühl festgenommen. Er war dort in einem Fahrradgeschäft erkannt worden.

