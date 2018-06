Athen (AFP) Angesichts des anhaltenden Flüchtlingsandrangs aus der Türkei fordert Griechenland mehr Unterstützung von der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Frontex müsse deutlich mehr Schiffe in der Ägäis einsetzen, sagte Außenminister Nikos Kotzias am Samstag am Rande eines Besuches in Berlin nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur ANA. Er habe einen entsprechenden "Vorschlag" am Vortag auch schon Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.