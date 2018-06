Berlin (dpa) - Ein einsamer Junge zieht in den Alpen einen Adler groß - und entwickelt eine tiefe Freundschaft zu dem Raubvogel. Der Kinderfilm "Wie Brüder im Wind" knüpft an Klassiker wie "Lassie" und "Benji" an.

Gedreht in den österreichischen Bergen, zeigt der Film spektakuläre Panoramen und atemberaubende Tieraufnahmen. Die Geschichte bleibt etwas holzschnittartig, ist aber auch für den Nachwuchs gedacht.

Ungewöhnlich: Während viele Kinderfilme die Welt in Watte packen, zeigt dieses Werk die Natur so, wie sie ist. Und das heißt, dass der Adler Fleisch frisst und andere Tiere tötet, um zu überleben.

(Wie Brüder im Wind, Österreich 2016, FSK ab 6, von Gerardo Olivares und Otmar Penker, mit Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho)

Wie Brüder im Wind